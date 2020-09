Hier können Sie für die Projekte des Jahres 2020 abstimmen

Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Bewerbungen. Zeigen sie uns doch, dass „Gemeinsam helfen“ den Nerv der Wolfsburger trifft. Aber auch bei „Gemeinsam helfen“ ist in 2020 etwas anders als in den Vorjahren: Die Abstimmung erfolgt auf online im Internet. Parallel dazu besteht die Möglichkeit, über einen Coupon abzustimmen, den Sie im hinteren Bereich der gedruckten Sonderveröffentlichung finden. Wir haben uns für dieses Verfahren entschieden, weil es mehr Transparenz verspricht.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben nun wieder die Qual der Wahl: Insgesamt 48 gemeinnützige Projekte wurden bei uns eingereicht – mehr als je zuvor. 45 Projekte widmen sich den Menschen, bei drei Projekten stehen Tiere im Fokus. Sie wählen Ihren ganz persönlichen „Held des Alltags“ aus und geben Ihrem Favoriten Ihre Stimme. Die Abstimmung erfolgt wie im vergangenen Jahr in zwei Kategorien: Die Hauptpreise werden an humane Projekte vergeben, der Sonderpreis geht an das meistgewählte Projekt rund ums Tier.

Eine Übersicht aller Projekte finden Sie in dieser Online-Rubrik. Jedes Projekt hat eine Nummer (am Anfang jeder Überschrift), merken Sie sich die Nummer Ihres Lieblingsprojekts und tragen Sie diese ins Abstimmungsformular ein.