Gemeinsam helfen 2021: Initiative von WAZ und Volksbank BraWo geht in die nächste Runde

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Nach dem Riesenerfolg in den vergangenen drei Jahren geht die gemeinsam mit der Volksbank BraWo initiierte WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ in die mittlerweile vierte Runde. So sind Hilfsorganisationen, Initiativen, Vereine, Verbände und Institutionen, also alle, die sich in und um Wolfsburg ehrenamtlich engagieren, erneut zum Mitmachen aufgerufen. Interessierte können sich hier online anmelden.