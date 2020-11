25 Gemeinsam für Kinder der Welt: „Nepal – Gib einem Kind Essen"

Corona hat die Welt weiter im Griff. Ganz besonders hart trifft es Länder wie Nepal, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Seit Monaten leben die Menschen dort im Ausnahmezustand ohne jegliche soziale Absicherung. In einem Land, in dem auch ohne Corona der Mangel zum Alltag gehört, ist das Leben derzeit bei steigenden Lebensmittelpreisen besonders hart. Der Verein Gemeinsam für Kinder der Welt unterstützt seit mehreren Jahren zwei Waisenhäuser in Nepal sowie immer wieder auch einzelne Kinder und Jugendliche – insgesamt 75 Mädchen und Jungen. „Wir kennen sie alle persönlich“, sagt Buchholz. „Daher hat die Not für uns ein Gesicht und einen Namen.“

Immer häufiger erreichen den Verein nun Hilferufe aus der Region: „Unsere Lebensmittel werden knapp, bitte helft uns.“ Damit dies auch weiterhin gewährleistet werden kann und die Kinder durch diese schwierige Zeit kommen, sind Ines Buchholz und der Verein auf Spenden zur Beschaffung der benötigten Lebensmittel angewiesen. Es gehe bei dem Projekt „ Nepal – Gib einem Kind Essen“ um die Befriedigung eines Grundbedürfnisses, um die Versorgung mit Essen und Trinken, damit die Waisenkinder in einem der ärmsten Länder der Welt auch in Zeiten von Corona ausreichend versorgt werden können.

