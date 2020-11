24 Mentor Isenbüttel: Lesekompetenz von Kindern fördern

Die ehrenamtlichen Mentoren arbeiten mit förderbedürftigen Kindern der vier Grundschulen und der Realschule der Samtgemeinde Isenbüttel sowie mit Kindern der Grundschule Leiferde, der Grundschule Rötgesbüttel und der IGS Gifhorn. Mentor organisiert und betreut die Zusammenarbeit zwischen Mentoren, Kindern und Schulen. Die Auswahl der förderbedürftigen und förderwilligen Kinder treffen ausschließlich die Lehrer – und nur mit Zustimmung der Eltern. Der Verein hat 90 Mitglieder.

„Immer weniger Kinder und Jugendliche lesen. Das führt zu bedenklichen Lücken in der Lese- und Sprachkompetenz“, betont A nnette Polonyi, Vorsitzende des Vereins Mentor – die Leselernhelfer – Isenbüttel. „Unsere Mentoren möchten ‚Erste Hilfe‘ leisten, um den Kindern einen erfolgreichen Start in ihre eigene Zukunft zu ermöglichen. Geld benötigen wir für unsere Schulungen, die den Mentoren Hilfestellung und Anregungen geben. Außerdem brauchen wir neue Materialien wie Bücher und Spiele und machen Ausflüge mit unseren Lesekindern. Auch würden wir ihnen gern zu Weihnachten ein Buch schenken, sie sind in diesem Jahr durch die Corona-Krise viel zu kurz gekommen.“

