16 IG Kinderkrebsfürsorge e. V: Kraft für Familien

Die Idee des Projekts: In der Ferien- und Erholungsanlage können betroffene Familien krebskranker Kinder sich nach einer Behandlung eine Pause gönnen, auf andere Gedanken kommen und neue Kraft schöpfen – und das ohne großen finanziellen Aufwand, weil die Kosten zu großen Teilen durch Spenden abgedeckt werden.

„Gerade in der Zeit während oder kurz nach den Therapien sind die finanziellen Mittel der Familien sehr gering“, weiß Birgit Fichtner von der IG Kinderkrebsfürsorge Gifhorn e. V. „Denn meist fällt ein Elternteil während der monatelangen Behandlung aus dem Arbeitsleben aus und kann den Job dann sehr lange nicht wahrnehmen. Dazu kommen die enorm hohen Kosten durch die Fahren zwischen Klinik und Zuhause, Pflegemittel und Aufwendungen, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden.“

In den kleinen Holzhäusern auf der Anlage am Bernsteinsee können betroffene Familien gegen eine kleine finanzielle Beteiligung wieder zu Kräften kommen. Damit die Zuwege zu den Häusern künftig auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden können, möchte die Interessengemeinschaft die Erholungsanlage am Bernsteinsee gern bei den Pflasterarbeiten finanziell unterstützen. „Es geht darum, die bisherigen Kieswege zu ersetzen.“

