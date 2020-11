10 MTV Isenbüttel: Baumverkauf statt Hallenfussball-Event

Schließlich wurden alle Einnahmen alle Jahre wieder ausnahmslos an soziale Projekte weitergereicht. In diesem Jahr sollte der Erlös nicht nur dem Bau des Hospiz Gifhorn, sondern auch dem eigenen Verein für Kleidung und Sportgeräte für den MT V Isenbüttel zugutekommen.

„Leider ist das Turnier in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich“, bedauert Karsten Hoffmann. Und gerade in diesem Jahr wäre das Geld vonnöten gewesen, um auch die Familien aus den eigenen Reihen zu unterstützen. Die ehrenamtlichen Trainer der G-Jugend würden hervorragende Integrationsarbeit leisten. In der 28 Kinder starken Mannschaft komme ein Großteil aus Familien mit Migrationshintergrund, die teilweise nicht über einen ausreichenden finanziellen Rahmen verfügen würden. Diesen Familien wolle man unter die Arme greifen. „Weil es für unser Zusammenleben von äußerster Wichtigkeit ist – gerade in dieser noch lange nicht beendeten Krise, die sich wohl noch immens wirtschaftlich auswirken wird.“

Der Verein hat sich außerdem eine weitere Charitiy-Aktion überlegt: „Gemeinsam mit unseren Sponsoren planen wir einen Weihnachtsbaumverkauf in Dalldorf zugunsten des Projektes Hospiz in Gifhorn“, so Hoffmann.

