09 DRK-Ortsverein Gifhorn: Seniorentelefon gegen Einsamkeit

Dort haben ältere Menschen aus der Stadt und dem Kreis Gifhorn wieder ab Dezember mittwochs von 15 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 05371804696 die Möglichkeit, zu klönen und über ihren Alltag zu reden – und einfach einmal jemanden zu haben, der zuhört.

„Viele Senioren haben wegen Corona nur noch wenige soziale Kontakte und vermissen schmerzlich unsere Seniorennachmittage. Uns liegt es sehr am Herzen, dass sie in diesen schwierigen Zeiten nicht vereinsamen und Hilfe bekommen, wenn sie welche benötigen“, betont Erika Wittneben, die sich ehrenamtlich beim Seniorentelefon engagiert. Es sind vier Telefone an den Nachmittagen besetzt, und das Team ruft auch gern zurück.

„Wir möchten das Geld für schnurlose Telefone und Kopfhörer verwenden, damit wir untereinander Abstände einhalten und auch auf andere Räume zum Telefonieren ausweichen können“, nennt Erika Wittneben den Verwendungszweck. „Außerdem möchten wir das Geld für die Verpflegung unseres ehrenamtlichen Teams des Seniorentelefons nutzen.“

