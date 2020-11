08 Anneliese Leffler: Hilfe für Flüchtlinge in allen Lebenslagen

„Ich weiß aus eigener Erfahrung ganz genau, wie sich das anfühlt, fremd an einem völlig fremden Ort zu sein, niemanden zu kennen und sich integrieren zu wollen.“

Ob Behördengänge oder Bewerbungshilfe: Anneliese Leffler engagiert sich seit dem Jahr 1992 für Menschen, die überwiegend aus dem Kosovo und aus Montenegro Asyl in der Region Gifhorn und Wolfsburg suchen – gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Töchtern, die sie mit ins Boot geholt hat und die sie tatkräftig unterstützen. Das Geld möchte Anneliese Leffler in ihr Herzensprojekt, die Arbeit mit Geflüchteten investieren. „Unsere ‚Schützlinge‘ brauchen auch weiterhin dringend unsere Hilfe“, betont sie.

„Wir unterstützen auch das SOS -Sozialzentrum in Pristina/ Kosovo mit privaten finanziellen Mitteln und Sachspenden seit 16 Jahren“, erläutert Anneliese Leffler. „Alle Spenden haben meine ‚Schützlinge‘ oder wir persönlich in dem Kinderheim in Pristina abgegeben. Das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, damit die Kinder versorgt werden können und eine Ausbildung erhalten, bis sie selbstständig für sich aufkommen und das Heim verlassen können.“

