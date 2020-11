05 DLRG Samtgemeinde Meinersen: Schwimmunterricht für Jugendliche

Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die DLRG ist führend in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Zu den Kernaufgaben gehören Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, Aufklärung über Wassergefahren und Wasserrettungsdienst. Sie arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern. Die DLRG-Ortsgruppe Samtgemeinde Meinersen, die derzeit 255 Mitglieder zählt, möchte den Schwimmunterricht für Kinder und Jugendliche im Jahr 2021 ausbauen. „In diesem Jahr ist unser Schwimmunterricht leider wegen der Corona-Pandemie komplett ausgefallen“, erläutert Ellen Reck- Neumann, die in der DLRG -Ortsgruppe Samtgemeinde M einersen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Jeder soll bei uns die Chance bekommen, schwimmen zu lernen. Unser Ziel ist der Freischwimmer für Kinder und Jugendliche. Wir leben zwischen Aller und Oker. Schwimmen zu können ist lebenswichtig. Wir möchten auch Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die Möglichkeit zum Schwimmunterricht geben.“

