04 G-Town Stars: Musiker mit und ohne Handicap

Hier geht es um die Förderung von Inklusion und Kultur – ein wichtiger Faktor, der vor allem auch in Corona-Zeiten nicht zu vernachlässigen ist. Entsprechend unterstützt das Projekt die Zusammenarbeit beider Vereine.

Auch die Öffentlichkeit soll regelmäßig an den Fortschritten der Musiker teilhaben. So soll es künftig Videos auf Youtube geben und soll – sofern die aktuell coronabedingte Lage es wieder zulässt – Auftritte an ungewöhnlichen Orten geben. Auch in regionale Veranstaltungen könnten die Musiker eingebunden werden. „Bisher ist nur der Rahmen abgestimmt, alle weiteren Schritte und Formen der Zusammenarbeit sollen sich im Laufe der Zeit entwickeln können“, fasst es Roland Bursian, Vorstand von Der Hof e. V., zusammen.

„Bisher geschieht alles ehrenamtlich, aber es werden zukünftig Kosten entstehen für weitere Projektschritte wie Auftritte, Videos oder bisher noch nicht geplante weitere Formen der Zusammenarbeit“, weiß Bursian. Deshalb käme eine Finanzspritze für das musikalische Projekt, bei dem Inklusion und Spaß an erster Stelle stehen, genau richtig.

