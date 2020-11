Jetzt für Ihr Lieblingsprojekt abstimmen!

Nun sind Sie, liebe Leser, am Zug. Ab sofort können Sie online bis zum Montag, 30. November, 12.00 Uhr für Ihren Favoriten abstimmen. Jede Person darf nur eine Stimme abgeben! Wer nicht online abstimmen kann oder möchte, kann auch einfach den Teilnahmecoupon auf der letzten Seite der gedruckten Beilage ausfüllen, ausschneiden und diesen per Post bis zum Montag, 30. November an die AZ-Geschäftsstelle im Steinweg 73, 38518 Gifhorn, schicken oder direkt dort abgeben. Es zählen nur Original-Coupons. Kopien werden nicht gezählt.

>> Hier können Sie für Ihr Lieblings-Projekt abstimmen!

Aus allen Online- und Coupon-Abstimmungen werden dann die drei ersten Plätze ermittelt. Alle weiteren Teilnehmer erhalten ebenfalls einen Geldpreis.