Sichern Sie sich jetzt die besten Tickets für die Frühlingswiesen 2022 bei Tell Roth in Isenbüttel. Auch ein ideales Geschenk zu Weihnachten! Die Termine: Freitag, 22. April 2022 und Samstag, 23. April 2022. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Für Live-Musik an beiden Tagen sorgt die "Münchner Zwietracht" - die populärste Oktoberfest-Band der Welt.