Gifhorn - ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie

Zumal hier eine Fülle an vorwiegend inhabergeführten Geschäften zu finden ist, die ein riesiges Produkt- und Dienstleistungsangebot zeigt. Ob das neue Outfit für Freizeit und Business, die trendige Brille, der neue Sportdress oder auch Schuhe, Bücher, Süßigkeiten und vieles mehr – die Geschäfte laden zum Schauen und Shoppen ein.

Darüber hinaus gibt es in der Stadt urgemütliche Cafés und Restaurants, in denen sich die Besucher mit süßen und herzhaften Leckereien verwöhnen lassen und ihren Erlebniseinkauf direkt vor der eigenen Haustür vollends genießen können. Wir, die City-Gemeinschaft Gifhorn und die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH, sind ungemein stolz darauf, zu diesem Einkaufserlebnis beitragen zu können, und arbeiten immer wieder an neuen Konzepten und Ideen, die den Einkauf vor Ort noch interessanter für die Bewohner und auch Gäste der Stadt machen.

Aber schauen Sie doch erst einmal selbst, welche Vielfalt unser Gifhorn zu bieten hat. Denn wir stellen Ihnen Geschäfte und Sehenswürdigkeiten vor und geben Ihnen praktische Tipps, die den Besuch von Gifhorn noch komfortabler und schöner machen. Denn unser Ziel ist es, dass Sie sich bei uns rundum wohl und bestens aufgehoben fühlen. Wir heißen Sie herzlich willkommen und hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt in unserer Stadt genießen werden und Spaß bei uns haben. Wir sehen uns und freuen uns bereits auf Sie!

Hier können Sie den Einkaufsführer Gifhorn 2020 durchblättern:

Martin Ohlendorf Geschäftsführer der WiSta

Udo von Ey Vorsitzender der City-Gemeinschaft