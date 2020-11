Das freut alle: Gifhorn Gutscheine verschenken

Denn online kaufen und verschenken hatte auch schon vor der Corona-Pandemie einen hohen Stellenwert. Der Gifhorn Gutschein verbindet nun bequemes online-Shopping mit Unterstützung für lokale Händler.

Etwa 35 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen konnte Udo von Ey, Vorsitzender der City Gemeinschaft Gifhorn, schon zur Teilnahme motivieren. Sie ermöglichen das Einlösen von Gutscheinen. Diese hohe Zahl von Partnern macht die Gifhorn Gutscheine zu einem attraktiven Geschenk.

Anzeige

Der Gifhorn Gutschein kann ganz traditionell als Geschenkkarte in gedruckter Form mit einer ansprechenden Hülle gekauft werden. Wer keine Zeit oder Lust hat, in die Stadt zu kommen, ersteht den Gutschein in der gewünschten Höhe online. Die Seite www.gifhorn-city.de erlaubt dies 24 Stunden an sieben Tagen. Ein weiterer Vorteil: Das Geschenk kann direkt per Mail oder Whatsapp an den Empfänger geschickt werden.

So besteht in Gifhorn die Möglichkeit, einheimische Unternehmen durch einen Kauf im Internet zu unterstützen. „Wir wollen es den Menschen einfach machen“, sagt Udo von Ey und fügt noch hinzu: „Und der Gifhorn Gutschein ist einfach.“ Der Beschenkte ist nicht an ein einzelnes Geschäft gebunden, sondern kann den Gutschein bei allen teilnehmenden Betrieben einlösen.

Schon jetzt bietet die Webseite für die Gifhorner einen beachtlichen Mehrwert. Sind doch hier alle teilnehmenden Betriebe kurz vorgestellt. So können sich die Kunden einen Überblick verschaffen. Doch Udo von Ey hat weitere Pläne. „Wir starten jetzt erst einmal. Im nächsten Jahr kommt dann die Erweiterung“, sagt er. Die Seite soll dann auch genutzt werden, um für Veranstaltungen in der Innenstadt zu werben. Schon heute freut sich der Vorsitzende der City Gemeinschaft Gifhorn auf verkaufsoffene Sonntage, Oldtimermeile und Weinfest, um nur Beispiele zu nennen.

In der Planungs- und Umsetzungsphase hat Udo von Ey einen weiteren positievn Effekt entdeckt, der mit dem Gifhorn Gutschein kommt: „Die Gemeinschaft in Gifhorn wird gestärkt, wir kommen miteinander ins Gespräch. Durch Corona ist den Menschen wieder einmal bewusst geworden, dass wir uns gegenseitig brauchen“, betont der Geschäftsmann.

Der Gifhorn Gutschein ist eine gemeinsame Initiative der City Gemeinschaft Gifhorn (CGG) und der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH (WiSta). Als Medienpartner ist die Aller-Zeitung mit im Boot.