WAZ und AZ laden Firmen-Teams zum Winterlauf 2022 ein

Wolfsburg/Gifhorn

Dass Gutes tun nicht nur Freude bereitet, sondern ganz nebenbei auch noch fit macht, beweist auch in diesem Jahr der AZ/WAZ-Winterlauf. Im Zeitraum vom 25. Februar bis zum 1. März können dreiköpfige Firmen-Teams aus dem Landkreis Gifhorn und der Region Wolfsburg gemeinsam für den guten Zweck die Laufschuhe schnüren. Teamgeist, Kondition und auch Schnelligkeit sind gefragt, denn die drei schnellsten Kolleginnen und Kollegen sind es, die am Ende das Preisgeld gewinnen, das sie wiederum an eine karitative Einrichtung oder auch einen Verein ihrer Wahl spenden können.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr mussten AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich und WAZ-Vermarktungsleiterin Nicole Stuhlmüller nicht lange überlegen, ob diese Benefizaktion wiederholt wird. „Die positive Resonanz auf den ersten AZ/WAZ-Winterlauf hat gezeigt, dass so genannte ,Charity Runs‘ auch in unserer Region viele begeisterte Anhänger haben“, sagt Florian Schernich. Und Nicole Stuhlmüller fügt hinzu: „Viele Menschen laufen umso lieber, wenn sie mit ihrer sportlichen Leistung auch noch einen guten Zweck unterstützen können.“ Und gerade in der jetzigen Pandemie-Zeit gäbe es viele soziale Einrichtungen, die sich über eine unverhoffte Finanzspritze freuen würden. „Alle AZ/WAZ-Winterläuferinnen und -läufer können also mit ihrem sportlichen Engagement gezielt Wünsche wahr werden lassen“, sind sich die beiden einig.

Die Gruppen entscheiden selbst über die Länge ihres Laufs

Die Gruppen entscheiden vorab selbst, ob sie sich für den 3-Kilometer-, den 5-Kilometer oder den 10-Kilometer-Lauf anmelden. Wichtig zu wissen: Je größer die Anstrengung, desto größer könnte am Ende auch der Gewinn ausfallen. Die drei Läufer, die die 3-Kilometer-Strecke in der kürzesten Durchschnittsgeschwindigkeit absolvieren, gewinnen 250 Euro für eine karitative Einrichtung ihrer Wahl. Für die schnellsten 5-Kilometer-Läufer gibt es 500 Euro. Und eines der Teams, das sich an die 10-Kilometer-Strecke wagt, bekommt 750 Euro, wenn es dabei die Bestzeit schafft. „Mit der drei Kilometer langen Strecke haben wir ganz bewusst eine Distanz gewählt, die auch Laufanfänger gut bewältigen können“, betonen die beiden Vermarktungsleitenden.

Die Laufrunden können im Team oder allein, im Wald oder durch die City, früh morgens oder spät abends absolviert werden – „wichtig ist nur, die Läufe korrekt zu dokumentieren“, weist Stuhlmüller auf eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme hin: Fitnesstracker oder entsprechende Smartphone-Apps sind unbedingt erforderlich, da mit ihnen der Nachweis über die gelaufenen Zeiten erbracht werden kann. Die Teams können so oft laufen, bis sie mit ihrer Zeit zufrieden sind. Den Nachweis über den schnellsten Lauf schicken sie bis spätestens 1. März, 12 Uhr, per Screenshot zur Wertung an die Mailadresse m.filice@mmo-niedersachsen.de. Aus den drei Zeiten wird dann die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Teams ermittelt – und die schnellste Truppe gewinnt das Preisgeld für einen guten Zweck ihrer Wahl.

Anmeldeschluss am 22. Februar

Das Startgeld pro Team beträgt 300 Euro. Anmeldeschluss ist am 22. Februar um 12 Uhr. Alle Informationen und das Anmeldeformular sind ab sofort im Internet unter www.waz-online.de/winterlauf zu finden. Die Anmeldung lässt sich digital ausfüllen und kann dann nach Hinzufügen eines Teamfotos per E-Mail an m.filice@mmo-niedersachsen geschickt werden. Fragen beantwortet Melanie Filice auch unter Tel. (0 53 61) 20 01 30.

Von der WAZ-Redaktion