12 Firmen-Teams laufen für den guten Zweck

Ziel dieser Aktion ist, dass sich Unternehmen und deren Mitarbeiter im Ausdauersport messen und im Joggen auf Distanz gegeneinander antreten. Dafür absolvieren jeweils drei Arbeitskollegen in einem Firmen-Team je nach Lust, Laune und Kondition Streckenabschnitte von fünf oder auch zehn Kilometern und „erlaufen“ Preisgelder für einen Verein oder eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl, darunter die Kinderkrebsfürsorge e. V., die Hospiz Stiftung des Land kreises Gifhorn, der HEIDI Förderverein für krebskranke Kinder und der Hort der Kindertagesstätte St. Altfrid.

Florian Schernich

„Uns ist es wichtig, den Unternehmen und dessen Mitarbeitern etwas Abwechslung zu bieten. Viele Arbeitnehmer befinden sich schon seit Monaten im Homeoffice oder sind in Kurzarbeit“, erläutert Nicole Stuhlmüller, Vermarktungsleiterin der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, den Hintergrund der Aktion. „Durch den Lauf kann man getrennt voneinander, aber doch gemeinsam für sein Unternehmen laufen.“ Florian Schernich, Vermarktungsleiterder Aller-Zeitung ergänzt: „Dabei kann man auch noch Gutes tun. Denn der Gewinn wird gespendet.“

Nicole Stuhlmüller

Unter den 12 Teams, die sich für den Winterlauf angemeldet haben, werden Preisgelder in Höhe von 750 Euro für die fünf Kilometer lange Strecke und 1000 Euro für die Distanz von zehn Kilometer vergeben. Sieger ist das Team mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit auf der jeweilig gewählten Strecke, wobei die jeweiligen Läufe den Corona- Bedingungen entsprechend im Alleingang erfolgen.

Die zurückgelegte Distanz und die entsprechende Zeit des Laufs werden alle über einen Fitness-Tracker und/oder eine Smartphone-App erfasst und aufgezeichnet. Denn in die Wertung der einzelnen Kategorien gelangt das schnellste Laufergebnis pro Teilnehmer aus den Teams, für die abschließend eine gemeinsame Durchschnittsgeschwindigkeit Für die Auswertung der Teamergebnisse müssen die Teilnehmer ihr bestes Laufergebnis bis spätestens Dienstag, 2. März (12 Uhr), per Screenshot (Foto) – benannt mit dem Teamnamen – an m.filice@mmo-niedersachsen.de geschickt haben.

Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde, die Gewinner und deren Laufergebnisse werden am 6. März 2021 in der AZ/WAZ sowie in Hallo Gifhorn und Hallo Wolfsburg veröffentlicht.