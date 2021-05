Pfingstlauf der AZ und WAZ

Denn gemeinsam mit Partnern spenden die AZ und WAZ 50 Cent pro gelaufenem Kilometer an wohltätige Organisationen in der Region – und die schnellsten Läufer in verschiedenen Streckenkategorien gewinnen zudem jeweils einen Gifhorn-Einkaufsgutschein beziehungsweise eine WeCard (Wolfsburg) im Wert von 100 Euro.

Ob ungeübte Laufeinsteiger oder trainierte Marathonläufer: „Mit unserem Pfingstlauf bieten wir allen Lesern die Möglichkeit, sich zu bewegen, Spaß zu haben und zudem auch noch etwas Gutes zu tun. Dabei ist es vollkommen egal, auf welchem sportlichen Niveau sie sich bewegen“, erläutert Florian Schernich, Vermarktungsleitung Aller-Zeitung/hallo Gifhorn, den Hintergrund. „Wir möchten unseren Lesern einen Ansporn bieten, sportlich aktiv zu werden – gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie“, ergänzt Nicole Stuhlmüller, Vermarktungsleitung Wolfsburger Allgemeine Zeitung/hallo Wolfsburg.

Zur Wahl stehen unterschiedliche Streckenkategorien von einem Kilometer, drei Kilometern, fünf Kilometern, zehn Kilometern und 21,5 Kilometern. Die Teilnehmer messen ihre Laufzeit selbst. Pro Kategorie gibt es einen Gewinner. Der Erstplatzierte in der jeweiligen Kategorie darf entscheiden, an welche gemeinnützige Organisation das Geld gespendet wird und die Spendensumme auch übergeben.

„Mit unseren Preisen, dem Gifhorn-Einkaufsgutschein und der WeCard, fördern wir erneut den heimischen Handel“, betont Florian Schernich. „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, gemeinnützige Organisationen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Wir freuen uns sehr auf zahlreiche Teilnehmer bei unserem Pfingstlauf.“

Hier geht es zur Online-Anmeldung:

var RRReg_eventid=168445;

var RRReg_key="DGYPRyC0KEpE";

var RRReg_PreferredRegistration="single";

var RRReg_PreferredContest=0;

var RRReg_server="https://events2.raceresult.com";

-->

/* Add custom CSS here or elsewhere to change the design */

Teilnahmebedingungen: