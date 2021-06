"Das Thema Ausbildung hat für uns einen sehr hohen Stellenwert"

Am Montag, 28. Juni, öff net die digitale Berufsorientierungsmesse in Gifhorn für fünf Tage ihre Pforten und die Sparkasse Celle- Gifhorn- Wolfsburg ist als Partner mit im Boot. Warum dem Finanzinstitut das Engagement in Sachen Berufsausbildung und Nachwuchsförderung so wichtig ist, wie sich die jungen Besucher auf dieses neue Messe-Format vorbereiten können und welche Chancen das neue digitale Format den Schulabgängern bietet, dazu äußert sich Daniela Neuschulz, Personalreferentin der Sparkasse Celle- Gifhorn- Wolfsburg.