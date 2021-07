Stempeln und gewinnen: Diese Stationen sind 2021 dabei

Hier finden Sie alle teilnehmenden Unternehmen:

Hinweis: Die Karte zeigt noch nicht den finalen Stand! Zurzeit können sich noch Unternehmen für die Teilnahme bei AZ/WAZ on Tour bewerben: Ob Kunstgalerie, Blumenladen oder Gaststätte – jeder interessierte Betrieb ist eingeladen, sich als Routen-Station anzumelden. Kontaktieren Sie dafür die Mediaberaterinnen Michelle Steffenhagen per E-Mail an m.steffenhagen@mmo-niedersachsen.de, Tel. (0 53 71) 80 81 14 für eine Station im Landkreis Gifhorn oder Melanie Filice unter m.filice@mmo-niedersachsen.de, Tel. (0 53 61) 20 01 30 für eine Station in Wolfsburg. Bewerbungsschluss ist der 9. August.