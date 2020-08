So funktioniert das „AZ/WAZ on Tour“-Gewinnspiel

Wer zehn Stempel an zehn verschiedenen Stationen zusammen hat, kann am AZ/WAZ-Gewinnspiel teilnehmen und einen von drei Gutscheinen von Fahrrad-Hahne gewinnen. Der Zweirad-Fachhändler ist Partner von „AZ/ WAZ on Tour“ und hat für die Aktion je einen Gutschein im Wert von 500 Euro, einen im Wert von 250 Euro und einen im Wert von 100 Euro zur Verfügung gestellt.

Wer mitstempelt muss mindestens 18 Jahre alt sein und kann mit etwas Glück einen der drei Gutscheinpreise gewinnen. Dafür die Stempelkarte mit Namen, Anschrift, Telefonnummer und Mail adresse ausfüllen und in der AZ-Geschäftsstelle, Steinweg 73, 38518 Gifhorn oder der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, 38440 Wolfsburg abgeben. Die Gewinner werden benachrichtigt. Es besteht kein Gewinnanspruch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten dienen nur der Gewinnermittlung. Die Stempelkarten werden nicht gespeichert und im Anschluss an die Verlosung vernichtet.

Neben einem Stempel warten an einigen Stationen noch weitere Aktionen auf Sie!

Alte Mühle: ein Isotonisches Getränk gratis

Automuseum Volkswagen: Freien Eintritt während der Aktion

McDonalds: Am Aktionstag 29.08.20 ein kleines Softgetränk gratis

Bäckerei Leifert: 1 kleinen Kaffee gratis während der Aktion

Meyer Hofcafe: eine Kugel Eis Ihrer Wahl zu Ihrer Bestellung

Golfclub Wolfsburg: Kostenloses Schnuppergolfen am 30.08. + Goodie-Bag

Anzeige

bik/sta