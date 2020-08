31 Stationen können angefahren werden – Stempeln und gewinnen!

Ob man lieber langsam dahingleitet und die frische Luft genießt oder sportlich und zügig viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen möchte ist Geschmackssache. Doch allen Teilnehmern bietet die Aktion die Gelegenheit, die eigene Heimat besser kennenzulernen, den lokalen Handel zu unterstützen – und mit etwas Glück sogar etwas zu gewinnen.

In und um Gifhorn und Wolfsburg gibt es bei „AZ/ WAZ on Tour“ insgesamt 31 Stationen˜– darunter Gastronomiebetriebe, Geschäfte, Handwerksbetriebe, Firmen und Kulturstätten – an denen die Radler anhalten können – für eine Einkehr, um sich zu stärken, umzusehen, Neues zu entdecken oder einfach, um in trauter kleiner Runde zu verweilen.

Die teilnehmenden Stationen halten Stempel bereit, die auf einer Gewinnspiel-Karte gesammelt werden können. Die Stempelkarte bekommen Sie bei allen teilnehmenden Stationen. Wählen Sie Ihren eigenen Startpunkt. Dort erhalten Sie Ihre Stempelkarte und fahren nacheinander Ihre ausgewählten Stationen ab.

Wer zehn Stempel gesammelt hat, also zehn Stationen angefahren ist, kann am „AZ/ WAZ on Tour“-Gewinnspiel teilnehmen und einen von drei Gutscheinen von Fahrrad-Hahne gewinnen. Das Zweiradgeschäft ist Partner der AZ/WAZ-Aktion und hat je einen Gutschein im Wert von 500 Euro, einen im Wert von 250 Euro und einen im Wert von 100 Euro zur Verfügung gestellt. Zudem werden unter allen Teilnehmern zehn Gutschein der Konzertkasse im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Außerdem haben die teilnehmenden Stempelstationen für die Radfahrer in den kommenden Tagen und Wochen kleine Überraschungen vorbereitet. Es lohnt sich also, dabei zu sein.

Denn „AZ/ WAZ on Tour“ bietet Ihnen die Gelegenheit, die Menschen und den Handel vor Ort näher kennenzulernen. Ihre Erkundungstouren können Sie ganz beliebig zusammenstellen. Große oder kleine Runde? Altbekanntes anfahren oder lieber Neues aufspüren? Radeln Sie los und seien Sie überrascht, wie viele schöne Seiten Sie in Ihrer Heimat entdecken können.

Neben einem Stempel warten an einigen Stationen noch weitere Aktionen auf Sie!

Alte Mühle: ein Isotonisches Getränk gratis

Automuseum Volkswagen: Freien Eintritt während der Aktion

McDonalds: Am Aktionstag 29.08.20 ein kleines Softgetränk gratis

Bäckerei Leifert: 1 kleinen Kaffee gratis während der Aktion

Meyer Hofcafe: eine Kugel Eis Ihrer Wahl zu Ihrer Bestellung

Golfclub Wolfsburg: Kostenloses Schnuppergolfen am 30.08. + Goodie-Bag