20 Jahre City-Galerie - das muss gefeiert werden!

In diesem Jahr feiert das beliebte Wolfsburger Einkaufscenter sein 20-jähriges Jubiläum und möchte sich für die Treue seiner Kunden mit einem großen Geburtstagsprogramm bedanken.

Neben einer Cash-Back-Aktion ist das Gewinnspiel „20 Jahre – 20.000 € zu gewinnen“ eines der Highlights. Per Zufallsprinzip werden einzelne Besucher damit überrascht, ihren eben getätigten Einkauf erstattet zu bekommen. Danach erhalten die Gewinner ein goldenes Ticket, mit dem sie zusätzlich an der Verlosung für einen 500 €- Centergutschein teilnehmen.

Und auch online gibt es etwas zu gewinnen. Über den folgenden Link, der zu einem Quiz führt, hat man die Chance auf ein exklusives Ticket für eine außergewöhnliche Center-Führung. Die Gewinner erhalten einen Einblick hinter die Kulissen der City-Galerie und sehen, was man als Besucher in der Mall normalerweise nicht sieht.

>> Hier geht's zum Online-Quiz.

Auch kulturell wird den Geburtstagsgästen Einiges geboten. So werden die Besucher unter anderem dazu eingeladen, sich die Ausstellung „20 Jahre City Galerie Wolfsburg“ anzusehen. Eine kleine Zeitreise, die zeigt, was in der City-Galerie in den zurückliegenden 20 Jahren passiert ist.

Besonders regional wird es, wenn die diesjährigen Gewinner der Initiative „Verein des Monats“ im Center zu Gast sind und sich dort den Gästen vorstellen. Selbstverständlich gelten alle momentan üblichen Schutzvorschriften, so dass nicht nur für jede Menge Kulturelles und Unterhaltung gesorgt ist, sondern auch für die nötige Sicherheit.